A Matera si piange la scomparsa di Nicola Festa, maestro ceramista noto per aver tramandato la tradizione dei cucù. La sua morte ha suscitato dolore tra coloro che apprezzavano il suo lavoro e il suo impegno nel mantenere viva una pratica artigianale tipica della regione. Festa aveva dedicato molti anni alla creazione di questi oggetti, riconosciuti come simbolo locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il patrimonio culturale della città.

? Cosa sapere Scomparsa a Matera del maestro ceramista Nicola Festa, custode della tradizione dei cucù.. La figlia Maria Bruna e i giovani artigiani locali garantiscono la continuità del lavoro.. La scomparsa di Nicola Festa, maestro ceramista che ha salvato l’antica tradizione dei cucù a Matera, lascia un vuoto profondo tra gli artigiani e le famiglie della città. Il cordoglio è arrivato forte dalle botteghe e dai centri di rappresentanza locale, con la CNA Matera che ha espresso il proprio dolore per la perdita di una figura che ha dedicato l’intera esistenza alla tutela dell’identità materana. Nicola Festa non era solo un uomo capace di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera piange Nicola Festa: addio al maestro dei cucù

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