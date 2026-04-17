Porto Sant’Elpidio si trova in lutto per la scomparsa di Mauro Michetti, figura di spicco del Polo Urbani. La sua morte è avvenuta dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi in questo momento di dolore.

La comunità educativa di Porto Sant'Elpidio sta affrontando un momento di profondo dolore per la scomparsa di Mauro Michetti, figura centrale del Polo Urbani, venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro la malattia. L'intero istituto scolastico si è mobilitato per manifestare la propria vicinanza alla famiglia del professionista, segnando una ferita collettiva che coinvolge docenti e discenti. Il vuoto lasciato da un maestro della cucina nel corpo docente Per i colleghi dell'istituto, la pe .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al maestro Mauro Michetti: Porto Sant’Elpidio piange un pilastro

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