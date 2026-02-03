Al San Martino la pet therapy entra nei reparti oncologici

Al San Martino di Genova arriva la pet therapy nei reparti oncologici. Carezze, sorrisi e sguardi che scaldano il cuore: gli animali entreranno nelle stanze dei pazienti per alleggerire le loro giornate. È un progetto che mira a portare un po’ di conforto e speranza tra i malati di tumore.

Carezze, sorrisi e sguardi che scaldano il cuore: sono quelli degli animali che porteranno la pet therapy nei reparti oncologici dell'ospedale San Martino di Genova. Ci sono i cani, come Freccia, un affettuosissimo Pastore Australiano, e gatti come Mahé, un dolce Maine Coon. Grazie a una nuova.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La pet therapy in ospedale è una pratica che promuove il benessere emotivo dei pazienti, coinvolgendo cuccioli in diversi reparti.

