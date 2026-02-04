Al Teatro Modus lo spettacolo Voce di donna

Venerdì sera al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna si tiene lo spettacolo “Voce di donna”. Melania Giglio, che ha scritto e interpretato il testo, sale sul palco accompagnata dalla regia di Daniele Salvo. L’evento fa parte della rassegna “Tu Donna” e inizia alle 21.

