Sogni di cartapesta e notti al freddo | dentro ai capannoni che tengono viva la tradizione dei carri di Carnevale

Nel cuore di un piccolo paese, i lavoratori dei capannoni costruiscono ancora carri di Carnevale, nonostante le difficoltà economiche. La tradizione si tramanda da generazioni e si mantiene viva grazie all'impegno di artigiani e volontari. Nei locali, i mascheroni di cartapesta prendono forma tra il fumo del fuoco e il rumore degli strumenti. Le notti sono fredde, ma l’atmosfera rimane intensa, tra racconti di antiche leggende e progetti di nuove figure da portare in strada.

Dietro le luci della sfilata si nasconde un inverno di notti al freddo, dove mani esperte plasmano sogni di cartapesta tra saldatrici accese e profumo di piadina. Ma mentre i giganti di ferro e gesso prendono vita, la tradizione dei carri romagnoli barcolla sotto i colpi dello spopolamento e di costi sempre più insostenibili. Siamo entrati nei capannoni dei carristi per capire se questo "antimondo" fatto di magia e satira sia destinato a restare solo un ricordo in soffitta.