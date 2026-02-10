Il Carnevale di Sant’Eraclio | dove la tradizione umbra diventa arte di cartapesta

Quando le mura medievali del Castello dei Trinci si riempiono di musica e colori, il Carnevale di Sant’Eraclio prende vita. Le strade si riempiono di grandi figure di cartapesta che si muovono tra i visitatori, portando avanti una tradizione antica che ogni anno si trasforma in uno spettacolo di arte e folklore. Il borgo umbro si trasforma in un palcoscenico dove il passato e il presente si incontrano, offrendo a tutti un’occasione per vivere la festa tra allegria e storia.

Quando le mura medievali del Castello dei Trinci si animano al ritmo dei tamburi e sei imponenti creazioni di cartapesta serpeggiano tra le strade di un borgo che profuma di storia, allora siete arrivati a Sant'Eraclio. Qui, nella frazione più popolosa di Foligno, ogni anno si rinnova un rito antico quanto emozionante: il Carnevale dei Ragazzi, una delle manifestazioni più autentiche dell'Umbria, dove la satira prende forma monumentale e l'allegria popolare esplode in un turbinio di stelle filanti e maschere. Non si tratta di un carnevale qualunque. Le sue radici affondano nel 1542, quando i frati Olivetani del convento di Mormonzone, ormai abbandonato, aprirono le porte al popolo per celebrare in strada, in aperta contrapposizione ai festini esclusivi che i nobili organizzavano nei saloni chiusi dei palazzi aristocratici.

