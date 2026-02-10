Il Carnevale di Sant’Eraclio | dove la tradizione umbra diventa arte di cartapesta

Da nonewsmagazine.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando le mura medievali del Castello dei Trinci si riempiono di musica e colori, il Carnevale di Sant’Eraclio prende vita. Le strade si riempiono di grandi figure di cartapesta che si muovono tra i visitatori, portando avanti una tradizione antica che ogni anno si trasforma in uno spettacolo di arte e folklore. Il borgo umbro si trasforma in un palcoscenico dove il passato e il presente si incontrano, offrendo a tutti un’occasione per vivere la festa tra allegria e storia.

Quando le mura medievali del Castello dei Trinci si animano al ritmo dei tamburi e sei imponenti creazioni di cartapesta serpeggiano tra le strade di un borgo che profuma di storia, allora siete arrivati a Sant’Eraclio. Qui, nella frazione più popolosa di Foligno, ogni anno si rinnova un rito antico quanto emozionante: il Carnevale dei Ragazzi, una delle manifestazioni più autentiche dell’Umbria, dove la satira prende forma monumentale e l’allegria popolare esplode in un turbinio di stelle filanti e maschere. Non si tratta di un carnevale qualunque. Le sue radici affondano nel 1542, quando i frati Olivetani del convento di Mormonzone, ormai abbandonato, aprirono le porte al popolo per celebrare in strada, in aperta contrapposizione ai festini esclusivi che i nobili organizzavano nei saloni chiusi dei palazzi aristocratici. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

il carnevale di sant8217eraclio dove la tradizione umbra diventa arte di cartapesta

© Nonewsmagazine.com - Il Carnevale di Sant’Eraclio: dove la tradizione umbra diventa arte di cartapesta

Approfondimenti su Sant Eraclio Tradizione

Sant'Eraclio, tutto pronto per uno dei carnevale umbri più importanti: per i tre giorni cambia viabilità

A Sant’Eraclio tutto è pronto per il Carnevale dei ragazzi, uno degli eventi più importanti dell’Umbria.

A sant’Eraclio

La pioggia ha smesso di disturbare e la seconda sfilata dei carri allegorici a Sant’Eraclio si è svolta senza intoppi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sant Eraclio Tradizione

Argomenti discussi: Carnevale 2026, le iniziative in città; Carnevale di Sant'Egidio alla Vibrata (TE); Carnevale 2026, appuntamenti imperdibili! Cosa fare in provincia di Padova; Foligno, domani la 63^ edizione del carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio.

il carnevale di santDi scena il Carnevale a Sant'Anatolia di Narco!Venerdì 13 febbraio festeggia il Carnevale a Sant’Anatolia di Narco ballando i successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta! A meno di un mese dalla nomina del nuovo direttivo, la Pro Narco con il ... spoletonline.com

il carnevale di santFoligno, da Grease alla satira sul destino dell’uomo, il Carnevale di Sant'Eraclio svela i bozzetti dei carri allegoriciL'anteprima delle creazioni pronte a sfilare domenica per le vie della frazione per la 63esima edizione della manifestazione ... corrieredellumbria.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.