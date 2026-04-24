Squirt sbarca su iPhone | l’app storica rivoluziona il dating gay

Un’app storica nel mondo del dating gay ha finalmente approdato su iPhone, dopo ventisei anni di presenza nel settore. La piattaforma, nota come SQ Dating, è stata lanciata da Pink Triangle Press e permette agli utenti di incontrarsi tramite il suo sistema digitale. Secondo i dati forniti, l’80% degli iscritti conferma che gli incontri avvengono con successo attraverso questa applicazione.

? Cosa sapere Pink Triangle Press lancia l'app SQ Dating per utenti iPhone dopo ventisei anni.. L'80% degli iscritti conferma l'efficacia degli incontri tramite la piattaforma digitale.. Dopo oltre due decenni di storia digitale, la piattaforma Squirt ha ufficialmente lanciato la propria applicazione per iOS, permettendo agli utenti iPhone di superare i limiti dei browser mobili. La novità arriva in un momento cruciale per il settore del dating gay, colmando un vuoto tecnologico che ha caratterizzato il servizio per anni. La nuova applicazione, denominata SQ Dating — Gay Chat & Meet, si propone come una versione più snella e funzionale rispetto alla storica interfaccia web.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Squirt sbarca su iPhone: l’app storica rivoluziona il dating gay Notizie correlate Addio allo swiping: Pure rivoluziona il dating con un nuovo feed unico? Cosa sapere Pure lancia un nuovo feed per contrastare la stanchezza da swiping nel 2025. Leggi anche: Addio dating app: preferiamo le connessioni nella realtà