Argotec scommette sullo spazio | il piano da 100 milioni dual use

Un'azienda di Torino, attiva nel settore spaziale, sta puntando a raggiungere ricavi di 100 milioni di euro entro il 2026. La società ha recentemente consolidato una strategia di crescita e si sta concentrando sul mercato dual use, che comprende applicazioni civili e militari. Questo obiettivo fa parte di un piano di investimento di circa 100 milioni di euro, volto a rafforzare la presenza nel settore spaziale europeo.

L’industria spaziale europea trova un motore pulsante a Torino, dove l’azienda Argotec ha appena consolidato una traiettoria di crescita che punta a toccare i 100 milioni di euro di ricavi nel corso del 2026. Il bilancio dell’esercizio 2025 conferma la solidità di questo player della new space economy, con fatturati che hanno raggiunto i 57 milioni di euro grazie a una strategia basata su tecnologie avanzate e una gestione operativa rigorosa. La diversificazione strategica tra difesa e programmi scientifici. Il modello di business che sta portando l’impresa torinese verso nuovi traguardi finanziari si fonda su una struttura capace di mitigare le fluttuazioni tipiche del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argotec scommette sullo spazio: il piano da 100 milioni dual use Aeroitalia scommette sullo scalo di Salerno: investimenti e collegamenti internazionali, si presenta il pianoAeroitalia punta sull’aeroporto di Salerno con un nuovo piano di investimenti che prevede l’attivazione di collegamenti internazionali e il... Scuole, intelligenza artificiale: al via il piano da 100 milioni di euroÈ stato pubblicato oggi l’avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per...