Masters 1000 di Madrid 2026 Musetti-Griekspoor | orario e dove vedere la sfida

Il 26 aprile 2026, si disputa il match tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor nel torneo Masters 1000 di Madrid. La partita rappresenta un passaggio importante per Musetti, che cerca di qualificarsi agli ottavi di finale. L'incontro si svolge a Madrid, e i dettagli sull’orario e su dove seguire la sfida saranno resi noti nelle prossime ore.

Madrid, 26 aprile 2026 - C'è Tallon Griekspoor a dividere Lorenzo Musetti dall'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il secondo match sulla terra rossa spagnola mette di fronte all'azzurro, reduce dal successo sul polacco Hubert Hurkacz per 6-4, 7-6, la testa di serie numero 29 del seeding. Dopo l'esordio convincente, il nostro portacolori è chiamato a confermarsi contro il 29enne olandese, che al debutto nella capitale iberica ha mandato al tappeto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3, 6-4. I precedenti. Quella a Madrid sarà la terza sfida in assoluto fra Musetti e Griekspoor. Il bilancio sorride al giocatore nato ad Haarlem, che in carriera ha vinto tre titoli in singolare e due in doppio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Madrid 2026, Musetti-Griekspoor: orario e dove vedere la sfida Notizie correlate Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo la bella affermazione ottenuta venerdì... Masters 1000 di Madrid 2026, Sinner-Bonzi: orario e dove vedere il matchMadrid, 24 aprile 2026 - Sarà Benjamin Bonzi il primo avversario a Madrid di Jannik Sinner. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Musetti-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv; Madrid LIVE, Musetti sfida Griekspoor: in palio gli ottavi. Cronaca diretta dalle 13; Musetti-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming. Masters 1000 di Madrid 2026, Musetti-Griekspoor: orario e dove vedere la sfidaIl toscano cerca la prima vittoria in carriera contro l'olandese: in palio un posto negli ottavi di finale del torneo spagnolo ... sport.quotidiano.net Musetti-Griekspoor oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti cerca gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Dall'altra parte della rete per lui ci sarà Tallon Griekspoor, l'olandese che già in ... oasport.it AZZURRI OGGI A MADRID Musetti-Griekspoor 12.10* doppio Errani/Paolini 13.00* Sinner-Møller 16.00* - facebook.com facebook Musetti-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv x.com