Miami, 23 marzo 2026 - Dopo aver battuto senza particolari problemi il bosniaco Damir Dzumhur (ko 6-3, 6-3), Jannik Sinner è atteso dal match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Miami. In Florida, il tennista azzurro si appresta a sfidare Corentin Moutet. Testa di serie numero 30 e al 33° posto della classifica Atp, il francese è reduce dal successo in tre set contro il ceco Tomas Machac, sconfitto con il punteggio di 6-0, 1-6, 6-4. Per il numero 2 del mondo continua la caccia alla doppietta di titoli americani dopo aver ottenuto quello di Indian Wells. Vista l'eliminazione prematura di Carlos Alcaraz, al tappeto per mano dello statunitense Sebastian Korda, il nostro portacolori ha l'opportunità di accorciare lo svantaggio dalla vetta del ranking Atp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Miami 2026, Sinner-Moutet: orario e dove vedere il match

Articoli correlati

Indian Wells Masters: Jannik Sinner-Denis Shapovalov, orario e dove vedere il match in tvL'azzurro torna in campo nel terzo turno del torneo californiano contro il canadese: ecco quando gioca e dove seguire la partita in diretta tv e...

Tabellone Masters 1000 Miami 2026: il percorso di Jannik Sinner verso la finale. Inizio soft per l’azzurroNel pomeriggio odierno è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami che vedrà Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rispettivamente testa di...

Sinner-Medvedev: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Indian Wells

Una selezione di notizie su Masters 1000 di Miami 2026 Sinner...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Corentin Moutet al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Moutet all'Atp Miami, dove vedere in tv e streaming; Sinner trova l'estroso Moutet al terzo turno: quando e dove vedere il match; Sinner-Moutet, terzo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Sinner quando gioca a Miami? Moutet al terzo turno del Miami Open: orario, dove vederla (tv e streming) e precedentiJannik Sinner ha vinto agevolmente al debutto contro il bosniaco Dzumhur (6-3, 6-3) in un'ora e 10 minuti e ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso a Miami. L'azzurro accede ... ilmessaggero.it

Masters 1000 di Miami 2026, Sinner-Moutet: orario e dove vedere il matchL'azzurro sfida per la seconda volta in carriera il francese: nell'unico precedente, Moutet mise in difficoltà il numero 2 del mondo ... sport.quotidiano.net

Jannik Sinner affronta l'imprevedibile Corentin Moutet nel terzo turno del torneo di Miami facebook

#Sinner-Moutet: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale x.com