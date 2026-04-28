Master di Risiko a Catania | sfida tattica tra 100 giocatori

Il 26 aprile si è svolto a Catania il Primo Master di Risiko, una competizione che ha visto la partecipazione di cento appassionati provenienti da diverse zone. La gara ha offerto un confronto diretto tra i partecipanti, con i vincitori che hanno conquistato l’accesso alla finale del campionato nazionale del 2027. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle strategie e alle sfide del gioco da tavolo.

? Cosa sapere Cento giocatori si sono sfidati al Primo Master di Risiko a Catania il 26 aprile.. I vincitori hanno ottenuto l'accesso alla finale del campionato nazionale del 2027.. I quattro rappresentanti del Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio di San Cataldo hanno affrontato la sfida del Primo Master di Risiko a Catania domenica 26 aprile, in un evento che ha la partecipazione di ben 100 giocatori provenienti da diverse regioni italiane. Mentre l’Etna restava ancora velata dalla neve e il mare siciliano brillava di un azzurro intenso sotto il sole della città, la competizione ha riunito appassionati non solo dalla Sicilia, ma anche dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dalla Liguria, dalla Sardegna e dal Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Master di Risiko a Catania: sfida tattica tra 100 giocatori Notizie correlate Catania-Potenza, Toscano chiama 23 giocatori: la sfida per il MassiminoIl tecnico Domenico Toscano ha definito la lista dei ventitré calciatori pronti per la sfida casalinga contro il Potenza, prevista per domenica alle... Caltanissetta: Risiko, 19 giocatori e sorprese nel primoIl primo turno del XXIII torneo di Risiko si è svolto giovedì presso la sede dell’Eclettica Street Factory a Caltanissetta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Generali, Unicredit sale ancora ed è oltre il 9%: il Leone torna al centro del risiko; Quartese vicecampione al Master di RisiKo! a Catania; Domenica il Risiko Club di Caltanissetta parteciperà al master Città di Catania; Risiko, i nisseni Giulia Gulino e Andrea Kiswarday tra i migliori al Master di Firenze. Master di RisiKo! nella Piccola AteneDadi a sei facce, carri armati colorati, bandierine e carte obiettivo. Si sfideranno a Capalbio gli appassionati di uno dei giochi di strategia più famosi del mondo. Domenica 26 si disputerà infatti ... lanazione.it Tradate diventa capitale del Risiko: arriva il primo Master cittadinoDue giorni di sfide strategiche a Villa Truffini, il 28 e 29 marzo, con partite valide per il circuito nazionale e giocatori attesi da tutta Italia Tradate si prepara ad accogliere giocatori da tutta ... varesenews.it Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, il Master di Catania e il 6° Turno dell’8° Torneo. - facebook.com facebook