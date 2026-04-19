Il tecnico della squadra ha comunicato la lista dei ventitré giocatori convocati per la partita casalinga contro il Potenza, programmata per domenica alle 20. La formazione si prepara a scendere in campo al Massimino, con tutti i componenti disponibili nel gruppo. Nessuna esclusione tra i convocati, e la sfida si avvicina con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Il tecnico Domenico Toscano ha definito la lista dei ventitré calciatori pronti per la sfida casalinga contro il Potenza, prevista per domenica alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino. Il confronto, che si inserisce nel contesto della trentasettesima giornata del girone C del campionato di Serie C Wifi 20252026, vede i rossazzurri schierare un gruppo numeroso nonostante alcune assenze forzate nel reparto medico. L’assetto tattico e le disponibilità in campo. Per affrontare il duello con la squadra lucana, l’organico messo a disposizione dal mister comprende i portieri Bethers e Dini, supportati da una linea difensiva composta da Celli, Miceli, Allegretto, Coco e Di Noia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania-Potenza, Toscano chiama 23 giocatori: la sfida per il Massimino

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