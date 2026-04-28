Nelle ultime ore, si sono verificati numerosi attacchi in un'area del paese coinvolto nel conflitto con la Russia. Sono stati segnalati bombardamenti che hanno coinvolto abitazioni e strutture scolastiche, causando danni e feriti. Le forze coinvolte hanno utilizzato veicoli aerei senza pilota per eseguire gli attacchi, colpendo diverse zone e aumentando la distruzione nelle città interessate dal conflitto.

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a manifestarsi con una violenza devastante, segnata da un massiccio impiego di tecnologie senza pilota che colpiscono indiscriminatamente centri urbani e nodi strategici. Durante l’ultima notte, le forze russe hanno scatenato un’offensiva aerea di vaste proporzioni, lanciando oltre 123 droni verso il territorio ucraino. Questa ondata di attacchi ha interessato una vasta area geografica, estendendosi dalla regione settentrionale di Sumy fino alle città industriali del sud, lasciando dietro di sé una scia di distruzione che comprende abitazioni civili, strutture mediche e infrastrutture critiche per la sopravvivenza della popolazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Massiccio attacco russo in Ucraina, bombe su case e asili: l’inferno nei cieli

Ucraina, attacco russo sulla città di Ternopil

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