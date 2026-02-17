Ginevra oggi colloqui su Ucraina e Iran Trump | Kiev si sieda al tavolo e tratti Zelensky | Massiccio attacco russo Mosca ignora gli sforzi di pace

A Ginevra, oggi, si svolgono incontri importanti su Ucraina e Iran, a causa delle crescenti tensioni tra le nazioni coinvolte. Donald Trump invita Kiev a sedersi al tavolo negoziale e a iniziare i colloqui, mentre il presidente ucraino Zelensky denuncia un massiccio attacco russo e accusa Mosca di ignorare gli sforzi di pace. Nel frattempo, i combattimenti si intensificano e la situazione rimane molto complessa.

Secondo funzionari iraniani i colloqui tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti in programma questa mattina a Ginevra riguarderanno soltanto il dossier nucleare e la rimozione delle sanzioni “illegali” contro Teheran, mentre l’Iran ha ribadito la sua posizione riguardo al “mantenimento dell’arricchimento dell’uranio”. Lo riferisce l’agenzia iraniana Mehr, secondo cui il secondo giro di colloqui, avviati a Muscat il 6 febbraio in forma indiretta, si terrà presso l’ambasciata dell’Oman a Ginevra e dovrebbe iniziare a momenti. La delegazione iraniana è guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi ed è formata anche da esperti e tecnici legali oltre che funzionari del ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli Stati Uniti si stanno organizzando per eventuali operazioni contro l’Iran, a causa della crescente tensione tra i due Paesi.

