Massarosa | muore ex partigiano ribaltandosi con il trattore

Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lucca, coinvolgendo un uomo di 102 anni. L’ex partigiano stava utilizzando un trattore quando è avvenuto il ribaltamento, che ha causato la sua morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità competenti.

MASSAROSA (LUCCA) – Incidente mortale in Versilia nel tardo pomeriggio di ieri, 27 aprile 2026. A perdere la vita l’ex partigiano di 102 anni Elio Checchi ribaltatosi col trattore che stava conducendo. A darne notizia stamattima la sindaca di Massarosa Simona Barsotti che ha espresso il cordoglio di tutta l’amministrazione su Facebook: “Addio al partigiano Elio Checchi, 102 anni, contadino, legato alla sua terra e alla sua famiglia, figura di riferimento per la nostra comunità e per l’Anpi, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari per un tragico incidente – sottolinea Barsotti -. È stato un onore per me conoscerlo e festeggiare con lui i suoi traguardi di vita e di impegno un testimone del suo tempo e della lotta per la libertà”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Massarosa: muore ex partigiano ribaltandosi con il trattore Notizie correlate Arezzo: muore ribaltandosi con l’auto a Loro Ciuffenna. Ferito gravemente un 25enneLORO CIUFFENNA (AREZZO) – Domenica di sangue sulle strade dell’Aretino oggi, 26 aprile 2026. Orbetello: muore ex consigliere comunale ribaltandosi in auto alla PolverosaORBETELLO (GROSSETO) – Incidente mortale oggi pomeriggio ad Orbetello, nella zona di Polverosa. Tutti gli aggiornamenti Ex partigiano muore sotto al trattore ribaltatoMASSAROSA: Contadino, 102 anni ormai, stava conducendo il grosso mezzo agricolo. Pilastro della sua comunità, per lui vani i tentativi di soccorso ... toscanamedianews.it Ex partigiano di 102 anni si ribalta con il trattore e muoreC’era un ex partigiano di 102 anni, Elio Checchi, alla guida del trattore che ieri a Massarosa (Lucca), in Versilia, si è ribaltato, portando alla morte dell’anziano, esponente della Resistenza italia ... blitzquotidiano.it