Orbetello | muore ex consigliere comunale ribaltandosi in auto alla Polverosa

Oggi pomeriggio ad Orbetello, nella zona di Polverosa, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un ex consigliere comunale. L'uomo, a bordo della sua auto, si è ribaltato e ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La Polizia locale sta indagando sulle cause dell'incidente.

ORBETELLO (GROSSETO) – Incidente mortale oggi pomeriggio ad Orbetello, nella zona di Polverosa. A perdere la vita Giorgio Checcacci, 71 anni, ex consigliere comunale e presidente del Circolo cultura e sport di Polverosa. L’uomo, secondo una prima ricostruzione sarebbe finito fuori strada con la propria auto. Checcacci è deceduto sul colpo. Inutili I tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per fare chiarezza sulla dinamica che ha portato alla morte dell’uomo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Orbetello: muore ex consigliere comunale ribaltandosi in auto alla Polverosa Tragico fuori strada, muore il consigliere comunale Eucherio Bricca: la sua auto trovata in un campo ad ApecchioAPECCHIO Choc ad Apecchio dopo il ritrovamento dell’auto finita fuori strada con il conducente rimasto vittima. Muore a 71 anni nell’incidente con l’auto. La tragedia alle porte di OrbetelloOrbetello (Grosseto), 10 aprile 2026 – Tragedia nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, in località La Polverosa, nel Comune di Orbetello.