Alessandro massacrato di botte in strada perché gay svolta nel caso | arrestati tre minori

Tre minorenni di 17 anni sono stati arrestati e sono obbligati a rimanere in casa dopo aver aggredito un ragazzo gay in strada. L'episodio si è verificato ieri e si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine. La vittima è stata colpita ripetutamente durante l'aggressione e ora riceve assistenza medica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'evento.

Sono stati arrestati e hanno l'obbligo di restare in casa tre 17enni presunti autori di un'aggressione omofoba contro un ragazzo gay.