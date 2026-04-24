Parco Nemorense via ai lavori per la nuova area fitness Inaugurazione a maggio

Sono iniziati i lavori per la creazione di una nuova area fitness nel parco Nemorense, situato nel quartiere Trieste. L'intervento prevede la sistemazione di spazi attrezzati per l’attività fisica e l’installazione di nuove strutture. L’inaugurazione è prevista per il mese di maggio, con l’obiettivo di offrire un’area dedicata all’esercizio all’aperto ai residenti della zona.

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area fitness attrezzata al parco Nemorense, nel cuore del quartiere Trieste. L'amministrazione del II municipio prevede di inaugurarla durante il mese di maggio. Area fitness a parco NemorenseLa nuova area è frutto di un investimento di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Testaccio, partono i lavori per la nuova area fitness al Parco della ResistenzaPartono i lavori per una nuova area fitness e cross-fit nel parco della Resistenza, a Testaccio. Leggi anche: Riqualificazioni, pronta una nuova area fitness (e un campo da basket) nel parco Contenuti di approfondimento Nemorense, grosso pino si schianta a terra e abbatte la cancellata di un parcoLa caduta, che per fortuna non ha provocato feriti, è avvenuta proprio all'ingresso del parco, molto frequentato soprattutto durante il pomeriggio dagli abitanti del quartiere Trieste-Salario. Il pino ... romatoday.it Roma, due alberi crollati, uno in via Zabaglia, l'altro a Parco Nemorense, paura tra i residentiDue alberi caduti improvvisamente in una tranquilla giornata di sole, per fortuna senza coinvolgere persone nella caduta, ma creando danni. Il primo è un pino alto più di 10 metri che si è schiantato ... roma.corriere.it