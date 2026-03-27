Sabato alle 16 in via Angelo Cenci si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova piscina comunale di Rimini. L’apertura segna il completamento dei lavori e l’ingresso in funzione della struttura, che sarà accessibile al pubblico a partire dalla stessa giornata. La cerimonia prevede la presenza di rappresentanti istituzionali e sarà aperta ai cittadini.

Impianto innovativo con fotovoltaico e corsi per tutte le età. Previsto l'accesso gratuito per le scuole Rimini si tuffa nel futuro: inaugura la nuova piscina comunale. Il countdown è terminato: sabato, alle ore 16, in via Angelo Cenci, aprirà ufficialmente i battenti la nuova piscina comunale di Rimini. A guidare la struttura sarà Acqua Rimini, la compagine (Rti) che riunisce cinque eccellenze del settore: Around Sport (mandataria), Polisportiva Garden, Uisp Rimini, Acli Rimini e Consorzio Cfa Formula Ambiente, aggiudicataria della concessione quindicennale. Il progetto ha superato ogni aspettativa: a fronte di un investimento minimo richiesto dal bando pari a 500 mila euro, la società di gestione ha scelto di rilanciare investendo ben 1,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Rimini si tuffa nel futuro, il grande giorno è arrivato: apre la nuova piscina comunale

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