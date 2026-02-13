Il sindaco Romeo Gandolfi di Fiorenzuola annuncia che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, durante l’ultima seduta nella sala consiliare, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici per tutti i cittadini.

Il documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale durante l’ultima seduta. Gandolfi: «Atto di civiltà e visione strategica. Ora manutenzione programmabile per strategia organica» Come descritto dal Sindaco, «il Piano è il risultato di un lavoro meticoloso, iniziato nel 2024 con l’affidamento della sua redazione all’ingegnere Paolo Bottani: è stato quindi oggetto di analisi l’intero patrimonio pubblico cittadino, i cui edifici pubblici sono stati presi in esame al fine di garantirne la visitabilità, mentre gli spazi urbani come strade, piazze e parchi sono stati analizzati al fine di mappare ogni ostacolo alla libera circolazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il Consiglio comunale di Fiorenzuola ha approvato all’unanimità il piano per eliminare le barriere architettoniche.

Il Consiglio Comunale di Oria ha approvato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), uno strumento fondamentale per migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici e degli edifici.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Fiorenzuola elimina le barriere architettoniche: ok al piano comunale.

Eliminazione delle barriere architettoniche a Fiorenzuola: ok unanime al Piano comunaleIl documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda durante l’ultima seduta. Il sindaco Romeo Gandolfi commenta: ... piacenzasera.it

Barba in ordine, senza stress Hai una barba folta ma il collo cresce troppo in fretta Il laser al Diodo può essere un grande alleato per tenere tutto più pulito e definito, senza eliminare la barba. Aiuta a definire i contorni Riduce la crescita nelle zon - facebook.com facebook