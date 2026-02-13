Fiorenzuola elimina le barriere architettoniche | ok al piano comunale

Il sindaco Romeo Gandolfi di Fiorenzuola annuncia che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, durante l’ultima seduta nella sala consiliare, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici per tutti i cittadini.

Il documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale durante l’ultima seduta. Gandolfi: «Atto di civiltà e visione strategica. Ora manutenzione programmabile per strategia organica» Come descritto dal Sindaco, «il Piano è il risultato di un lavoro meticoloso, iniziato nel 2024 con l’affidamento della sua redazione all’ingegnere Paolo Bottani: è stato quindi oggetto di analisi l’intero patrimonio pubblico cittadino, i cui edifici pubblici sono stati presi in esame al fine di garantirne la visitabilità, mentre gli spazi urbani come strade, piazze e parchi sono stati analizzati al fine di mappare ogni ostacolo alla libera circolazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

