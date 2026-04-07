Il 12 aprile 2026 si terrà a Martina Franca una giornata dedicata alla donazione del sangue, promossa dall’associazione Avis. L’evento invita la popolazione a partecipare per contribuire alla raccolta di unità di sangue. Avis ha diffuso un appello alla solidarietà, invitando i cittadini a fare la propria parte in questa iniziativa prevista per la domenica.

Tarantini Time Quotidiano Un appello alla solidarietà arriva da Avis in vista della giornata di donazione del sangue in programma domenica 12 aprile 2026. “Donare sangue è un piccolo gesto che può fare una grande differenza. Un atto di solidarietà che salva vite”. L’associazione invita i cittadini a partecipare all’iniziativa, sottolineando l’importanza del contributo di ciascun donatore per sostenere il sistema sanitario e aiutare chi ne ha bisogno. “Ti invitiamo a partecipare alla giornata della donazione del giorno 12 Aprile 2026, e contribuire con il tuo aiuto a salvare molte vite umane. Per maggiori informazioni, contattaci al 0804838730 o al 3938792736. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca, Avis, giornata della donazione il 12 aprile

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