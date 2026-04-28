Marsicovetere | lo sport paralimpico sfida i banchi di scuola
Il prossimo 30 aprile, l'Istituto tecnologico di Marsicovetere ospiterà l'Open day del Cip Basilicata, un evento dedicato allo sport paralimpico. Durante la giornata, saranno presenti rappresentanti dell'associazione e verranno organizzate attività e dimostrazioni rivolte agli studenti. L'iniziativa mira a promuovere la conoscenza delle discipline paralimpiche e a sensibilizzare sui temi dell'inclusione nello sport.
? Cosa sapere Il 30 aprile l'Istituto tecnologico di Marsicovetere ospita l'Open day del Cip Basilicata.. L'atleta Luciano Florio guida sessioni pratiche di pesca sportiva e showdown per gli studenti.. Il 30 aprile 2026 l’Istituto tecnologico di Marsicovetere aprirà le porte per un Open day organizzato dal Cip Basilicata nella tensostruttura situata in contrada Barricelle. L’iniziativa mira a portare la cultura paralimpica direttamente tra i banchi di scuola, puntando sulla sportività come strumento per permettere a ogni studente di raggiungere la piena realizzazione personale. Il percorso formativo e sperimentale proposto dal Comitato Italiano Paralimpico coinvolgerà i ragazzi in attività pratiche, trasformando la teoria in esperienza diretta sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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