Marsicovetere | lo sport paralimpico sfida i banchi di scuola

Il prossimo 30 aprile, l'Istituto tecnologico di Marsicovetere ospiterà l'Open day del Cip Basilicata, un evento dedicato allo sport paralimpico. Durante la giornata, saranno presenti rappresentanti dell'associazione e verranno organizzate attività e dimostrazioni rivolte agli studenti. L'iniziativa mira a promuovere la conoscenza delle discipline paralimpiche e a sensibilizzare sui temi dell'inclusione nello sport.