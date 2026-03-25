O gni fotografia racconta una storia. Una storia di rinascita, di forza di volontà, di impegno sportivo e vittoria. Shapes Forme – Sotto la stessa luce di Jacopo Di Cera, a cura di Maria Vittoria Baravelli, è un progetto artistico che racconta lo sport paralimpico, ideato e promosso da Procter & Gamble Italia in collaborazione con il Comitato Paralimpico Italiano e Regione Lombardia. Milano Cortina 2026, lo spegnimento del braciere: finiscono ufficialmente le Olimpiadi italiane X Leggi anche › Matilda De Angelis: «Le Olimpiadi? Mi ha divertito essere scambiata per Mariah Carey» In mostra 44 scatti dedicati ad altrettanti atleti paralimpici, rappresentativi di tutte le discipline, ritratti dall’alto, per offrire un punto di vista inedito sul gesto atletico e sul significato dello sport come spazio di inclusione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Shapes / Forme – Sotto la stessa luce”: a Milano la mostra fotografica che racconta lo sport paralimpico attraverso 44 scatti realizzati da Jacopo Di Cera

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