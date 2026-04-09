Arezzo torna a scuola con il progetto “Io ti rispetto”, che coinvolge gli studenti in attività sportive e di educazione civica. L’iniziativa mira a promuovere il rispetto reciproco attraverso momenti di sport e confronto tra i giovani. Le scuole partecipanti hanno ricevuto materiali informativi e si sono organizzate per svolgere le attività previste. L’obiettivo è rafforzare i valori di rispetto e collaborazione tra gli studenti, senza interventi esterni o interventi di figure istituzionali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Andrea Lorentini Presidente Associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel Arezzo – Oh, finalmente una di quelle notizie che fanno anche bene a sentille! È stata presentata nella Sala dei Grandi della Provincia la quinta edizione di “Io ti rispetto”, un progetto che porta lo sport nelle scuole ma, soprattutto, porta un po’ di testa sulle spalle ai ragazzi. L’iniziativa, promossa dall’Associazione dei familiari delle vittime dell’Heysel con il sostegno di Provincia, Coni e altre realtà sportive del territorio, un è la solita lezioncina noiosa. Qui si parla di rispetto vero: niente bullismo, niente violenza, e basta co’ ‘sto tifo becero che un porta da nessuna parte. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, “Io ti rispetto” torna tra i banchi: lo sport insegna a campa’ meglio (e senza fare i bischeri)

Io sto con Alfonso Signorini, senza se e senza ma; meglio succhiare vibratori che fare come CoronaDite quello che vi pare, ma se devo scegliere da che parte stare, scelgo Alfonso Signorini, non ho dubbio alcuno.

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