Bollette energia | Octopus Energy critica il decreto aiuti insufficienti e finanziamento iniquo tramite tasse

Octopus Energy denuncia un decreto sulle bollette energetiche, perché ritiene che gli aiuti siano troppo pochi e che il finanziamento venga distribuito in modo ingiusto tramite le tasse. La compagnia fa notare che le misure adottate non risolvono il problema, lasciando molte famiglie senza un sostegno reale. Una delle critiche principali riguarda la modalità di finanziamento, che penalizza le fasce più deboli della popolazione. La società sottolinea che le decisioni attuali rischiano di lasciare invariati i dislivelli economici nel settore energetico.

Bollette energetiche, l'ammonimento di Octopus: "Scelte deboli, aiuti a macchia d'olio e tasse per tutti". La bozza del decreto sulle bollette energetiche solleva forti critiche da parte di Giorgio Tomassetti, amministratore delegato di Octopus Energy Italia. L'analisi dell'azienda evidenzia come le misure previste rischino di penalizzare la maggioranza dei consumatori, distribuendo aiuti in modo selettivo e finanziati con il sistema fiscale generale. Un approccio che, secondo Tomassetti, trascura la necessità di una visione strategica per il futuro del settore energetico. Una fotografia del sistema attuale.