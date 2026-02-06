Il sindaco Lepore rassicura: i 40 milioni per il restyling dello stadio Dall'Ara ci sono e, se servirà, si cercheranno altri fondi. Dopo settimane di dubbi, l’amministrazione comunale conferma che i lavori possono partire, e Lepore non esclude di poter trovare risorse extra se il progetto lo richiederà.

Bologna, 6 febbraio 2026 – I 40 milioni ci sono ed eventualmente saranno cercati anche altri fondi. In sintesi questo è quanto ha espresso il sindaco di Bologna Matteo Lepore che, dopo le incertezze sul proseguimento del progetto, per ora conferma i 40 milioni di euro per il restyling dello stadio Dall'Ara, anzi si dice pronto "anche ad individuare ulteriori risorse se fosse necessario". 40 milioni o più per finanziare il nuovo stadio del Bologna. Calma e gesso, è dunque il messaggio che arriva dal primo cittadino, oggi intervistato da Cantiere Bologna. Sullo stadio "stiamo mantenendo il dialogo con il Bologna, che ha chiesto la nostra comparterticpazione", appunto i famosi 40 milioni per finanziare il rifacimento dell'impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stadio Bologna, il sindaco Lepore sul restyling: “Pronti a trovare nuovi fondi”

Lepore è chiamato a chiarire se ha ricevuto un eventuale rimborso in relazione all'evento con Hannoun, sollevando domande sulla trasparenza e sulla gestione delle relazioni pubbliche.

Bologna, sfuma il restyling dello stadio Dall’Ara: il Comune orientato a ritirare i fondi. Tutti gli aggiornamenti sulla situazioneBologna, sfuma il restyling dello stadio Dall’Ara: il Comune orientato a ritirare i fondi. Tutti gli aggiornamenti sulla situazione Il progetto di restyling dello stadio Dall’Ara sembra ormai destinat ... calcionews24.com

Bologna, il restyling dello stadio Dall'Ara a fine corsa: il Comune pronto a ritirare il suo finanziamento da 40 milioniAllo studio la delibera di giunta dopo la lievitazione dei costi post Covid e l’impossibilità da parte del club rossoblù di reperire i 90 milioni di euro mancanti. La partita si potrà riaprire con nuo ... corrieredibologna.corriere.it

Si chiude probabilmente almeno per ora il percorso per il nuovo stadio del @Bolognafc1909 x.com

