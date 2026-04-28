Durante il Gran Premio di Spagna MotoGP 2026, si sono verificati diversi eventi importanti, tra cui una caduta di un pilota e una vittoria di un altro che ha ringraziato il suo team. La gara si è svolta sotto condizioni meteo complicate, con pioggia e vento che hanno influenzato l’andamento della corsa. Sono stati registrati momenti di tensione e cambi di leadership, facendo della competizione un evento molto movimentato.

Nella puntata di oggi analizziamo tutto quello che è successo nel Gran Premio di Spagna MotoGP 2026, tra colpi di scena, cadute e condizioni meteo difficili. La Sprint Race ha regalato spettacolo puro, con pioggia e incidenti che hanno rimescolato le carte, mentre nella gara lunga è successo di tutto: Marc Marquez ancora nella ghiaia, lasciando spazio al successo di Alex Marquez e a un Marco Bezzecchi sempre più protagonista, capace di conquistare il quarto podio consecutivo e allungare nella classifica generale MotoGP. Analizziamo: la caduta di Marc Marquez e il suo momento difficile la crescita di Alex Marquez il grande stato di forma di...🔗 Leggi su Oasport.it

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Marquez cade, Bezzecchi ringrazia

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