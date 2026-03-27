MotoGP Austin Acosta comanda in FP1 Marquez cade ma chiude 4° Bezzecchi 9°

Nella prima sessione di prove libere sul Circuit of the Americas, il pilota spagnolo della KTM ha ottenuto il miglior tempo. Seguono in classifica il pilota italiano e quello britannico. Durante la sessione, un altro pilota è caduto ma è riuscito a concludere all’interno della top quattro. Un altro italiano si è posizionato al nono posto.

Ad Austin, nelle prime prove libere della MotoGP, c’è uno spagnolo davanti a tutti. Non si tratta di Marc Marquez: è Pedro Acosta l’autore del miglior giro. Il pilota Ktm chiude la sessione sul Circuit of the Americas con un 2’01”715 ottenuto proprio negli ultimi minuti. Al contrario il turno si rivela molto complicato per il campione del mondo, sette volte vincitore in Texas. Marquez cade rovinosamente a inizio sessione, rimediando alcune abrasioni agli avambracci. Tornato a girare nelle fasi conclusive, il fuoriclasse della Ducati chiude quarto con un distacco di 378 millesimi. Nono tempo per il leader iridato Marco Bezzecchi, undicesimo Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP Austin, Acosta comanda in FP1. Marquez cade ma chiude 4°, Bezzecchi 9° Articoli correlati GP USA 2026, Acosta leader in FP1. Cade Marquez, Martin meglio di BezzecchiVa in archivio con il miglior tempo di Pedro Acosta la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa stagionale... Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, cade BezzecchiPedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Una raccolta di contenuti su MotoGP Austin Temi più discussi: GP Brasile, Acosta al comando nelle FP1: i risultati; Bologna, lesione per Skorupski: ecco i tempi di recupero; MotoGP, il COTA alza la posta! Austin primo spartiacque della stagione. MotoGP | Gp Austin Prove Libere 1: Acosta al Top, Marquez cade e fa quartoMotoGP Prove Libere 1 GP delle Americhe - Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2026 in program ... motograndprix.motorionline.com Diretta MotoGp prove libere GP Usa 2026 Austin live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 27 marzo)Diretta MotoGp prove libere GP Usa 2026 Austin live streaming video tv oggi venerdì 27 marzo: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net MOTOGP, FP1 AUSTIN - ACOSTA DAVANTI A DIGGIA E MARTIN, 4º MARQUEZ DOPO LA CADUTA. BEZ 9º #MemasGP #MotoGP #USGP - facebook.com facebook MotoGP Austin, classifica FP1: Acosta-KTM in vetta, Marquez cade e reagisce #motogp #usgp #pedroacosta #marcmarquez #corsedimoto x.com