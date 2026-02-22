Test MotoGP Buriram | Bezzecchi su Aprilia fissa il record Marquez cade ancora

Durante i test collettivi di MotoGP a Buriram, Bezzecchi ha stabilito il nuovo record sulla Aprilia, migliorando il precedente primato di quasi un secondo. La sessione ha mostrato anche i problemi di tenuta di Marquez, che è caduto per la seconda volta in due giorni. La pista asiatica ha messo in evidenza le differenze tra le varie moto, con alcune squadre che hanno introdotto aggiornamenti significativi. La giornata si conclude con molte domande aperte per i prossimi GP.

Le sessioni di test svoltesi sul circuito di Buriram hanno offerto un quadro dettagliato delle condizioni delle principali squadre in vista dell'inizio della stagione 2026 di MotoGP. I piloti e i team hanno mostrato miglioramenti significativi, con alcune sorprese e aggiornamenti tecnici che potrebbero influenzare l'andamento del campionato. La comparazione tra le varie case costruttrici rivela un livello di competitività elevato e un progresso continuo nelle configurazioni aerodinamiche e meccaniche. In evidenza, la prestazione di Marco Bezzecchi, che ha sfruttato al massimo una gomma nuova, siglando un tempo di 1'28"668, stabilendo un nuovo record ufficioso del circuito di Chang.