Mario Toti racconta | Caveau? Uno di famiglia Filippo e Roberta subito innamorati

Durante una conversazione, Mario Toti ha ricordato un episodio riguardante un caveau di famiglia e ha menzionato che Filippo e Roberta si sono innamorati rapidamente. In un'altra parte dell'intervista, Toti ha parlato di un confronto con un lavoratore incaricato di sistemare la lapide di Roberta al cimitero.

di Laura Valdesi SIENA "Ebbi una discussione con quello che doveva sistemare la lapide di Roberta al cimitero. ’Ma ci devo mettere anche il cavallo, chiese. ’Certo che sì’, risposi". Mario Toti riavvolge il nastro dei ricordi. Il grigio della foto è proprio Caveau, iscritto all’Albo, 8 anni, figlio di Imperatore da Clodia e Sonadora. Vincitore dell’ultimo palio di Bomarzo, montato da Diego Minucci che ha dedicato il successo alla famiglia Toti. In primis a Filippo e a Roberta, figlio e moglie dell’ex capitano plurivittorioso del Drago, scomparsi a distanza di poco più di due mesi nel 2024. Dunque dietro il primo successo di un giovane con le qualità da Piazza c’è anche una storia di affetti bella da raccontare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mario Toti racconta: "Caveau? Uno di famiglia. Filippo e Roberta subito innamorati" Notizie correlate Leggi anche: Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma de Le Iene alla presentazione da sindaco di Prato, "è uno stalker" Ora porta le pizze a domicilio, Filippo Nardi lo racconta in tv su Rai Uno sfoggiando la maglietta di RontaNardi ha stuzzicato la curiosità di Caterina Balivo raccontando una nuova e insolita quotidianità: consegna pizze a domicilio per una pizzeria... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Mario Toti racconta: Caveau? Uno di famiglia. Filippo e Roberta subito innamorati. E’ morta Roberta Vanni moglie di Mario Toti. L’addio oggi alle 16.30L’Oca e Siena tutta piangono la scomparsa di Roberta Vanni Toti, moglie di Mario, capitano plurivittiorioso del Drago. Una brutta malattia se l’è portata via ieri. Roberta l’ha sempre combattuta con ... lanazione.it Mario Toti, inno al pensiero libero. Giramondo con il Drago come patriaNon sta a noi decidere quanto siamo nello spirito giusto dell’essere contradaioli, ma possiamo certo giudicarci in virtù dei nostri maestri. Su questo penso di essere a pieni voti, con esempi di altre ... lanazione.it