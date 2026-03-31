Ora porta le pizze a domicilio Filippo Nardi lo racconta in tv su Rai Uno sfoggiando la maglietta di Ronta

Filippo Nardi, noto come dj ed ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente condiviso in televisione su Rai Uno un episodio in cui porta le pizze a domicilio indossando una maglietta di Ronta. La sua presenza mediatica si alterna tra il mondo dello spettacolo e la vita quotidiana nella regione romagnola, attirando l’attenzione anche a livello nazionale per le sue attività e il suo stile di vita.

Nardi ha stuzzicato la curiosità di Caterina Balivo raccontando una nuova e insolita quotidianità: consegna pizze a domicilio per una pizzeria Personaggio poliedrico, incuriosisce molto anche a livello nazionale la ‘seconda’ vita che Filippo Nardi, dj ed ex concorrente del Grande Fratello, si è ritagliato in Romagna e a Cesena. Martedì pomeriggio il ‘Conte’ è intervenuto in diretta a ‘La volta buona’ su Rai Uno, programma televisivo condotto da Caterina Balivo. Il 56enne inglese conduce una trasmissione radiofonica su Radio Centrale e ha sfoggiato una maglietta con la scritta ‘Ronta’, intervenendo dalla sede della radio cesenate dove ci sono anche la piscina e la discoteca. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Contenuti e approfondimenti su Filippo Nardi

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«Le persone che hanno le ville più belle e prendono ordini costosi, non lasciano mancia. Chi ha le mega ville, ce le ha proprio perché non le lasciano», scherza Filippo Nardi. L’ex volto del Grande Fratello oggi vive in Romagna e si occupa di consegne a dom - facebook.com facebook

Filippo Nardi: "Dal 'Grande Fratello' alla mia nuova vita lontano dalla tv" #verissimo #filipponardi x.com