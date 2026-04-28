Mario Hermoso | il pretoriano di Gasperini con un futuro sempre più romanista

Durante la stagione 2025-26, Mario Hermoso si è distinto come una delle figure più evidenti, grazie alla fiducia rinnovata di Gian Piero Gasperini. Il difensore, che in passato aveva avuto un’esperienza difficile in prestito al Bayer Leverkusen e con allenatori precedenti, è stato riutilizzato dal tecnico atalantino, distinguendosi per le sue prestazioni. La sua presenza in campo è diventata un elemento chiave della squadra, suscitando interesse per un possibile futuro con un nuovo club.

Una delle rivelazioni della stagione 2025-26 è stata sicuramente Mario Hermoso, rispolverato da Gian Piero Gasperini dopo una prima annata in maglia Roma molto sofferta, tra rapporti mai decollati con le guide tecniche precedenti e un’esperienza da dimenticare in prestito al Bayer Leverkusen. Sin dal ritiro estivo, il tecnico di Grugliasco ha fatto dello spagnolo una delle sue colonne difensive ed ora il suo futuro appare sempre più giallorosso. Una stagione di riscatto. Hermoso ha disputato 31 presenze stagionali in tutte le competizioni. 2292 minuti complessivi conditi da 3 gol e 1 assist, a certificare un contributo di leadership e intraprendenza a cui Gasperini raramente ha rinunciato.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mario Hermoso: il pretoriano di Gasperini con un futuro sempre più romanista Notizie correlate Roma, Gasperini punta su Hermoso: l’arma in più per il rush finaleNella serata che poteva riaccendere notevolmente la corsa Champions, la Roma non va oltre il pari contro l’Atalanta. Roma, Gasperini: «Sfida con il Bologna? Almeno un’italiana passerà sicuro. Hermoso è disponibile. Su Malen…»Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma…» Mago Forest non ha dubbi: «È una...