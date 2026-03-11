Roma Gasperini | Sfida con il Bologna? Almeno un’italiana passerà sicuro Hermoso è disponibile Su Malen…

Il tecnico della squadra di Roma ha commentato la prossima sfida contro il Bologna, affermando che almeno una squadra italiana passerà il turno. Ha inoltre segnalato che Hermoso è disponibile per la partita. Non sono state fornite altre dettagli o dichiarazioni riguardo a Malen o ad altri giocatori coinvolti.

Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma.» Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic.» Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. La situazione Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Totti Roma, svelato il ruolo in società dell’ex capitano giallorosso! Contatti tra le parti avviati ma. Hellas Verona, la nota dopo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Gasperini: «Sfida con il Bologna? Almeno un’italiana passerà sicuro. Hermoso è disponibile. Su Malen…» Articoli correlati Leggi anche: Roma-Juve, missione +7: Gasperini lancia la sfida con Malen e Pisilli Roma-Juventus, formazioni ufficiali: Gasperini con Malen, Spalletti punta su DavidNella serata di oggi, il sipario si alza sullo stadio Olimpico per l’atto conclusivo della ventisettesima giornata di Serie A. Approfondimenti e contenuti su Roma Gasperini Sfida con il Bologna... Temi più discussi: Roma, Gasperini convoca Dybala per la sfida con la Juventus; Genoa-Roma: Gasperini sfida De Rossi a Marassi, giallorossi a caccia del quarto posto; Gasperini: Roma la sfida più difficile. E quando andrò via avrò una sola certezza; Furia Gasperini sul Var: Allora cambi mestiere! Non cambiate la realtà, questo è pesante. Roma, da Soulé ed Hermoso a Dovbyk e Ferguson: ecco le assenze in vista del Bologna – ANSAUltime prove a Trigoria per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata nella rifinitura pomeridiana in vista della sfida valida per gli ottavi di finale contro il Bologna. Diverse le assenze pesanti t ... gonfialarete.com Roma, da Soulè a Hermoso: le novità dopo l'allenamento odiernoUltime prove a Trigoria per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata nella rifinitura pomeridiana in vista della sfida valida per gli ottavi di finale contro il Bologna. La notizia positiva per i gi ... fantacalcio.it Europa League, le probabili formazioni di Bologna-Roma #SkySport #UEL #BolognaRoma #SkyUEL x.com È stata rinnovata oggi a Roma la convenzione tra la Polizia di Stato e Agenzia Spaziale Italiana a tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni istituzionali dell’Agenzia, asset strategico di particolare rilievo per il Paese. La convenzione, firm - facebook.com facebook