Marinella Senatore alla GNAMC | 40 opere tra arazzi e nuovi collage

Alla GNAMC di Roma è aperta fino al 31 dicembre una mostra dedicata a Marinella Senatore, che presenta 40 sue opere tra arazzi e collage. La rassegna include lavori realizzati negli ultimi anni dall’artista. La selezione comprende pezzi realizzati con diverse tecniche e materiali, offrendo una panoramica del suo percorso creativo. La mostra si svolge negli spazi della galleria romana, visitabile durante il normale orario di apertura.

? Cosa sapere La GNAMC di Roma ospita la mostra di Marinella Senatore con 40 opere fino al 31 dicembre.. Il percorso include quattro arazzi prodotti con la Chanakya School of Craft di Mumbai.. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha designato Marinella Senatore come artista dell’anno, dedicandole una sala espositiva che rimarrà aperta fino al 31 dicembre con un percorso composto da oltre 40 opere tra collage, arazzi e disegni. L’esposizione segna un punto di svolta fondamentale nella ricerca estetica della protagonista, introducendo elementi inediti come la tessitura e il paesaggio all’interno del suo linguaggio espressivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marinella Senatore alla GNAMC: 40 opere tra arazzi e nuovi collage Notizie correlate GNAMC: Marinella Senatore sfida il confine tra arte e sociale? Cosa sapere La GNAMC nomina Marinella Senatore visiting artist per il programma 2026 a Roma. Borgo, conto alla rovescia: Marinella cambia volto, opere ormai al traguardoSarzana (La Spezia), 19 aprile 2026 – È stata completata la riqualificazione di via Brigate Partigiane e via Kennedy a Marinella. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Marinella Senatore con la sua 'arte partecipativa' Artista 2026 alla Gnamc; Per la Gnamc Marinella Senatore è l’Artista dell’anno; Marinella Senatore alla GNAMC con nuovi lavori, incontri, laboratori; Arte contemporanea, Gnamc: Marinella Senatore artista 2026. Marinella Senatore con la sua 'arte partecipativa' Artista 2026 alla GnamcE' Marinella Senatore l'Artista alla Gnamc per il 2026, prima donna a essere indicata come protagonista dell'arte contemporanea italiana nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla direttrice della G ... ansa.it Marinella Senatore, prima donna 'Artista alla Gnamc' 2026 con l'arte partecipativaMarinella Senatore è la protagonista dell’edizione 2026 del programma Artista alla Gnamc, iniziativa promossa dalla direttrice Renata Cristina Mazzantini presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna ... it.blastingnews.com MARINELLA SENATORE ALLA GNAMC Il 28 aprile 2026, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea ospita un incontro speciale tra Marinella Senatore — Artista dell'anno 2026 alla GNAMC — e le studentesse e gli studenti dell'Accademia di - facebook.com facebook