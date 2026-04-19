Borgo conto alla rovescia | Marinella cambia volto opere ormai al traguardo

A Marinella, nel comune di Sarzana, sono state portate a termine le opere di riqualificazione di via Brigate Partigiane e via Kennedy. I lavori sono ormai conclusi e le strade risultano rinnovate e pronte per l’uso. La conclusione di questi interventi segna il completamento di un progetto di riqualificazione che ha coinvolto le due arterie principali del borgo.

Sarzana (La Spezia), 19 aprile 2026 – È stata completata la riqualificazione di via Brigate Partigiane e via Kennedy a Marinella. Pronta anche la passeggiata costiera sul lungomare, già consegnata alla cittadinanza la scorsa estate. Ma considerando la deadline del prossimo 30 giugno, a che punto sono tutti gli altri interventi che stanno riguardando il Pinqua -il programma innovativo per la qualità dell’abitare - progetto pubblico finanziato dal Ministero con 15 milioni di euro? Ecco un resoconto aggiornato sullo stato dei lavori in corso a Marinella. Buone notizie per quanto riguarda Urba 1, l’intervento di riqualificazione e pedonalizzazione del centro del borgo, che ha interessato piazza Libertà, via della Chiesa e via Taruga.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borgo, conto alla rovescia: Marinella cambia volto, opere ormai al traguardo Notizie correlate Leggi anche: Marinella prepara il nuovo volto. Conto alla rovescia per il borgo Carnevale di Sansepolcro: al via il conto alla rovesciaArezzo, 12 febbraio 2026 – È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale di Sansepolcro, che tornerà ad animare il centro storico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Borgo, conto alla rovescia: Marinella cambia volto, opere ormai al traguardo; Vino, vibrazioni e borghi da sogno: a Egna esplode il gusto con Borgo diVino 2026; Al via la festa dell’azalea a Borgo a Mozzano; Al via la festa dell'azalea a Borgo a Mozzano. Al via la festa dell’azalea a Borgo a MozzanoE’ ormai quasi al termine il conto alla rovescia per la nuova edizione della mostra-mercato dell’Azalea. Tanti fiori e appuntamenti per tutti i gusti a Borgo a Mozzano dove questo fine settimana del 1 ... noitv.it Marinella prepara il nuovo volto. Conto alla rovescia per il borgoOperai al lavoro nel borgo, ancora quasi del tutto blindato, di Marinella. Mancano meno di tre mesi al 30 giugno, scadenza fissata per portare a termine i vari interventi del Pinqua, il progetto innov ... lanazione.it CERISANO, NASCE LA SCUOLA DI POLITICA: FORMAZIONE EUROPEA NEL BORGO A Palazzo Sersale la prima edizione con docenti internazionali e studenti da tutta Europa: iscrizioni aperte fino al 30 aprile https://www.calabriainchieste.it/2026/04/18/ceri facebook A trent’anni dalla sua prima uscita, torna in libreria “Fuori e dentro il borgo”, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata in uscita il 5 maggio per Mondadori (in preorder già da oggi venerdì 17 aprile mondadori.it/libri/fuori-e-…) x.com