Troppi detriti all' imbocco del porto la marineria non molla gli ormeggi e il sindaco chiede il tavolo di crisi

A causa dell’accumulo di detriti all’imbocco del porto, i motopescherecci sono rimasti alle proprie postazioni di ormeggio. La presenza di materiale che ostacola l’accesso ha portato la marineria a sospendere le attività di pesca, mentre le condizioni di insabbiamento persistono davanti alla diga foranea, ancora incompleta. Il sindaco ha richiesto un tavolo di crisi per affrontare la situazione e trovare soluzioni rapide.

Il maltempo ha inferto un altro duro colpo al settore della pesca, denuncia Doriano Camplone, presidente dell’associazione armatori Mimmo Grosso. "Siamo bloccati". Il sindaco, nel frattempo, scrive a ministeri, Regione, direzione marittima e autorità portuale: "Conseguenze nefaste, subito lo stato di calamità e interventi immediati" Con i detriti che si sono accumulati all’imbocco del porto e cioè proprio davanti a quella diga foranea mai ultimata che da anni mette in ginocchio la marineria pescarese in attesa dei lavori strutturali che ridaranno un vero respiro al settore, “i motopescherecci sono rimasti agli ormeggi. La filiera ittica locale è bloccata”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Grave secca all'imbocco del porto, tre barche non riescono a rientrare, la Marineria chiede lo stato di emergenzaL'associazione Pesca Professionale Mimmo Grosso inoltra la richiesta per la calamità naturale dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni L'evento... Maltempo Sardegna, traghetto in difficoltà a Porto Torres per la mareggiata: la nave rompe gli ormeggiI Sommozzatori e la squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti giovedì...