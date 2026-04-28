Marina di Carrara | il giardino della chiesa invade il traffico abusivo

A Marina di Carrara, nel giardino della chiesa Santissima Annunziata, è stato individuato un varco che consente la sosta abusiva di veicoli. Questa apertura permette ai mezzi di entrare e parcheggiare senza autorizzazione, creando problemi di traffico nella zona. La presenza del varco è stata segnalata e al momento non sono state adottate misure per impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati.

? Cosa sapere Un varco nel giardino della chiesa Santissima Annunziata a Marina di Carrara permette sosta abusiva.. L'accesso incontrollato ai veicoli si intensifica durante le fiere organizzate da Carrarafiere.. Gianluigi Greco segnala il degrado di un’area verde a Marina di Carrara, dove l’incrocio tra via Bassagrande e via Zeri si trasforma in un parcheggio abusivo durante le fiere della Carrara Marmi. Il residente denuncia come un varco rimasto aperto nel giardino pubblico, situato proprio davanti alla chiesa Santissima Annunziata, permetta l’accesso incontrollato ai veicoli, trasformando uno spazio comune in una zona di sosta illegale. Il problema del varco aperto tra via Bassagrande e via Zeri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Carrara: il giardino della chiesa invade il traffico abusivo Notizie correlate Leggi anche: Enrico e Marlene, l’amore è cura. Adottano il giardino della chiesa Marina di Carrara: gli studenti in azione per salvare il mareVenerdì 10 aprile, gli studenti delle classi 1A e 1C della scuola media Dazzi hanno operato per la pulizia dell’arenile presso la rotonda al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Doppio podio atleti del Club Nautico Marina di Carrara; Marina di Carrara, la Pro Loco contro il 'coprifuoco': Chiudere i locali non spegne il degrado; Il J24 della Marina Militare vince a Marina di Carrara la tappa d'apertura del Circuito 2026 della Classe J24; J24, La Superba vince la prima a Marina di Carrara. Marina di Carrara, al via il Circuito Nazionale 24A pochi giorni dalla tappa d’apertura dell’edizione 2026 del Circuito Nazionale J24 -la Regata Nazionale valida anche come Trofeo Nino Menchelli in programma questo fine settimana nelle acque di Marin ... mediterranews.org Il J24 della Marina Militare vince a Marina di Carrara la tappa d’apertura del Circuito 2026 della Classe J24Dopo quattro prove combattute, sul podio anche Bruschetta Guastafeste e Armageddon. Il Circuito dopo dieci tappe nelle più belle località italiane, assegnerà i due ambiti Trofei Francesco Ciccolo e ... ilnautilus.it DiMartino - Tour 2026 In concerto a Marina di Carrara 1 agosto 21:30 Rotonda Paradiso Ingresso libero - facebook.com facebook