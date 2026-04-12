Venerdì 10 aprile, gli studenti delle classi 1A e 1C della scuola media Dazzi sono scesi in spiaggia a Marina di Carrara per una giornata dedicata alla pulizia dell’arenile vicino alla rotonda al Paradiso. Con guanti e sacchi, hanno raccolto rifiuti e detriti lasciati sul litorale, contribuendo a mantenere il tratto di spiaggia più pulito e vivibile per tutti. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in un'attività di tutela ambientale.

Venerdì 10 aprile, gli studenti delle classi 1A e 1C della scuola media Dazzi hanno operato per la pulizia dell’arenile presso la rotonda al Paradiso, a Marina di Carrara. L’iniziativa si è inserita nella trentatreesima edizione della campagna internazionale Clean-up the Med, coordinata da Legambiente, con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento marino e promuovere una coscienza ecologica nelle nuove generazioni. Un impegno concreto tra studio teorico e azione sul campo. L’operazione di bonifica non è stata un evento isolato, ma il culmine di un percorso formativo iniziato durante l’anno scolastico all’interno dell’istituto comprensivo Fossola-Gentili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina di Carrara: gli studenti in azione per salvare il mare

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