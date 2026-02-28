Enrico e Marlene, gestori del locale Sottomonte di Cucigliana aperto a ottobre, hanno deciso di dedicarsi anche al giardino della chiesa del paese. Per loro, amare significa prendersi cura del proprio territorio e di ciò che lo circonda. La loro scelta di adottare il giardino riflette questa attenzione e desiderio di contribuire alla cura degli spazi pubblici.

Amare significa prendersi cur. Anche del proprio territorio. Ed è l’amore che muove Enrico e Marlene, gestori del locale Sottomonte di Cucigliana inaugurato lo scorso ottobre. Hanno "adottato", firmando un patto di collaborazione, il giardino della Chiesa di Sant’Andrea e la Piazza del Monumento della frazione, per garantire decoro, pulizia e abbellimento delle due zone, diventando a tutti gli effetti i custodi di questi due beni comuni. Un gesto dal significato importante: due cittadini che, in accordo con il Comune di Vicopisano, si occupano della cura e della rigenerazione di due distinti beni comuni, dando loro nuova vita e importanti possibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enrico e Marlene, l’amore è cura. Adottano il giardino della chiesa

