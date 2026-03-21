A Roma, Artemisia Lab si distingue come centro specializzato nella gestione dell'emergenza epatite A, con un incremento dei casi segnalati negli ultimi tempi. L'istituto ha intensificato le attività di monitoraggio e intervento per fronteggiare la situazione. Le autorità sanitarie stanno coordinando le risposte per contenere la diffusione del virus e garantire assistenza ai pazienti coinvolti.

A Roma l'emergenza legata ai casi di epatite A torna al centro dell'attenzione sanitaria, con un aumento delle segnalazioni che impone una risposta rapida e strutturata sul territorio. Le evidenze riportate dal CESMET confermano una crescita dei contagi che, pur rientrando in dinamiche epidemiologiche note, richiede oggi un rafforzamento delle attività di prevenzione, diagnosi e presa in carico. Artemisia Lab, centro di eccellenza nella sanità territoriale romana, si colloca in prima linea nella gestione di questa fase, mettendo a disposizione una rete capillare di strutture, un sistema diagnostico avanzato e un'area specialistica dedicata alle malattie infettive e tropicali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Artemisia Lab, centro di eccellenza nella risposta all'emergenza epatite A a Roma

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