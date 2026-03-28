Con l’arrivo della primavera e il crescente numero di attività all’aperto, si torna a parlare dell’encefalite da zecca (TBE), un’infezione virale trasmessa dal morso di zecche infette, soprattutto della specie Ixodes ricinus. La prevenzione e il vaccino sono strumenti disponibili prima della stagione in cui il rischio di contagio aumenta.

Con l'arrivo della primavera e il progressivo aumento delle attività all'aria aperta, torna al centro dell'attenzione anche l'encefalite da zecca (TBE), un'infezione virale trasmessa dal morso di zecche infette, in particolare della specie Ixodes ricinus. Si tratta di una patologia che, sebbene in molti casi decorra in forma lieve o asintomatica, può evolvere fino a interessare il sistema nervoso centrale, rendendo fondamentale una corretta informazione e, soprattutto, una prevenzione tempestiva. Il rischio non riguarda esclusivamente chi vive in contesti rurali o montani. Sono esposti anche coloro che, per lavoro o nel tempo libero, frequentano ambienti naturali come boschi, prati e sentieri, sia in Italia sia all'estero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Artemisia Lab, encefalite da zecca: prevenzione e vaccino prima della stagione a rischio

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