Marco Fumagalli presidente di Credito Lombardo Veneto Paolo Gesa amministratore delegato

L’assemblea degli azionisti di Credito Lombardo Veneto Spa si è svolta il 27 aprile a Brescia, durante la quale sono stati rinnovati gli organi sociali della banca. La riunione ha rappresentato un momento importante nel processo di rilancio dell’istituto di credito. Alla riunione hanno partecipato il presidente e l’amministratore delegato, che hanno preso parte alle deliberazioni riguardanti la governance della banca.

Brescia. L’Assemblea degli Azionisti di Credito Lombardo Veneto Spa, nella seduta del 27 aprile ha deliberato il rinnovo degli organi sociali, segnando un passaggio chiave nel percorso di rilancio della Banca. L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per il prossimo triennio, composto da Marco Maria Fumagalli, Paolo Gesa, Aldo Bonomi, Giancarlo Dallera, Emanuela Giusti, Marco Gobbi, Carlo Jannone, Andrea Milanesi, Chiara Segala, Andrea Ruggeri Gnutti e Lucrezia Cossu. L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, composto da Alessandro Masetti Zanini (Presidente), Pierantonio Dal Lago e Vittoria Minervini quali Sindaci effettivi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Nuovo Cda di Pitti Immagini: presidente De Matteis, Cauli amministratore delegato e Napoleone consigliere delegatoSi è insediato ieri, mercoledì 22 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, sotto la presidenza di Antonio De Matteis. Fiera Milano, Bonomi e Conci confermati presidente e amministratore delegatoL'assemblea di Fiera Milano ha approvato il bilancio del 2025 e nominato il consiglio di amministrazione - nove componenti - che rimarrà in carica... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dov'è finito il sogno della pista di Bmx davanti al Vigorelli? Prima il padel, ora un cantiere; Innovazione dermatologica, come la luce modula le cellule per guarire i tessuti; Le ragazze di Botteghe Oscure; Da 40 anni un’eccellenza nel settore dei serramenti: il futuro di 2 Effe Legno è già nel segno della continuità. Marco Fumagalli presidente di Credito Lombardo Veneto, Paolo Gesa amministratore delegatoCredito Lombardo Veneto: l'assemblea degli azionisti rinnova la governance e consolida il percorso di rilancio. Marco Fumagalli presidente ... bergamonews.it Credito Lombardo Veneto: Marco Fumagalli nuovo presidente, Paolo Gesa confermato AD(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Credito Lombardo Veneto ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per il prossimo triennio, composto da Marco Maria Fumagalli, Paolo Ges ... finanza.repubblica.it Marco Fumagalli. . Santa Cristina Borgomanero Piemonte Da Scoprire facebook "FUMAGALLI GESTIONI SAS DI ROSSELLA E MARCO FUMAGALLI" - Results on X | Live Posts & Updates x.com