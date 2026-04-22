L'assemblea di Fiera Milano ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025 e ha confermato la nomina del presidente e dell'amministratore delegato. È stato inoltre eletto un nuovo consiglio di amministrazione composto da nove membri, che resterà in carica per il triennio 2026-2028. La seduta si è svolta con la partecipazione degli azionisti e delle figure di vertice dell’azienda.

L'assemblea di Fiera Milano ha approvato il bilancio del 2025 e nominato il consiglio di amministrazione - nove componenti - che rimarrà in carica per il triennio 2026-2028.?Il consiglio di amministrazione composto da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallocchio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve, Maria Luisa Mosconi e Carlo Maria Ferro che si è poi riunito per deliberare sull'attribuzione delle cariche sociali fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio di Fiera Milano al 31 dicembre 2028. Il cda ha confermato Carlo Bonomi presidente e Francesco Conci amministratore delegato e direttore generale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiera Milano, Bonomi e Conci confermati presidente e amministratore delegato

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