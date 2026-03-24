Atletica i prossimi appuntamenti | due Mondiali dopo la Polonia le date

L’atletica internazionale entra nel vivo con due grandi appuntamenti mondiali programmati dopo i Campionati in Polonia. L’Italia si prepara a partecipare attivamente, con l’obiettivo di ottenere risultati di rilievo in diverse discipline. La stagione si preannuncia ricca di eventi e competizioni di livello, con gli atleti italiani pronti a mettersi in evidenza sulla scena globale.

Entra nel vivo l’atletica internazionale con l’Italia pronta a imporsi come protagonista: all’orizzonte ci sono due Mondiali La grande stagione dell’atletica è solo all’inizio e la sensazione è che l’Italia possa dire la sua da protagonista in molte discipline. La dimostrazione è già arrivata con i Mondiali indoor che si sono svolti a Torun, in Polonia, lo scorso weekend. Si tratta già di un punto di svolta, dato che di fatto è l’appuntamento che chiude la stagione al coperto per passare alle competizioni primaverili e soprattutto estive, all’aperto. Infatti, quest’anno ci sono diversi eventi in calendario che bisognerà tenere in considerazione già nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Quando torna l’atletica? Ci sono subito due Mondiali all’orizzonte: date e calendarioI Mondiali Indoor 2026 si sono conclusi a Torun (Polonia) e solitamente la chiusura della rassegna iridata al coperto rappresenta un punto di svolta...

Verso i Mondiali Indoor di Atletica in Polonia: le speranze azzurre secondo Giorgio RondelliL’atletica italiana si affaccia ai Mondiali Indoor con una consapevolezza nuova, figlia di un triennio d’oro, ma con le solite, ataviche...

Una raccolta di contenuti su Atletica i prossimi appuntamenti due...

Temi più discussi: Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estate; Europei e Mondiali su Sky: due grandi appuntamenti in tv e in streaming su Now; XI^ Ai Confini delle Marche; Davide Drei alla guida della Libertas Atletica Forlì.

Quando torna l’atletica? Ci sono subito due Mondiali all’orizzonte: date e calendarioI Mondiali Indoor 2026 si sono conclusi a Torun (Polonia) e solitamente la chiusura della rassegna iridata al coperto rappresenta un punto di svolta della ... oasport.it

Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estateSky rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali per il 2026: i campionati Europei di Atletica Leggera, a ... sport.sky.it

Lavoro, investimenti e autostima: la solidità dell’atletica italiana non è un caso x.com

Dal trofeo di marcia, alla maratona di Roma: i runner locali fanno il pieno di risultati Atletica Mondovì Team Marguareis asd A.S.D. PAM Mondovì - Chiusa Pesio - facebook.com facebook