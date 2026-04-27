Nella puntata di ieri di “Verissimo”, Marco Bocci ha raccontato di aver sofferto di una grave encefalite che gli ha compromesso la memoria a breve termine. Ha anche parlato del suo rapporto con Laura Chiatti, con cui è stato insieme per 13 anni, anche se si sono lasciati e ripresi più volte. Bocci ha scherzato dicendo di essere l’uomo più lasciato della storia. La coppia si è sposata il 5 luglio 2014.

Marco Bocci è stato ospite nella puntata di “ Verissimo ” di ieri, 26 aprile, e ha parlato dei 13 anni insieme a Laura Chiatti, sposata il 5 luglio 2014. “Io e Laura siamo abbastanza selvaggi nella nostra vita insieme. – ha detto – Ci sosteniamo e ci lasciamo un sacco di volte; io penso di essere l’uomo più lasciato della storia dell’umanità. Oggi vengo qui da lasciato! Laura mi tiene in standby, sia nella parte affettiva che nella parte lavorativa”. Da qui l’appello della padrona di casa Silvia Toffanin: “Laura, per favore riprenditelo, dove va senza di te. Tu Marco, devi andare a casa e fare pace”. La coppia ha due figli, Enea, nato nel 2015, e Pablo del 2016: “Essere padre e marito è complicatissimo, perché non c’è un modo, una maniera, ma c’è un vivere, un’intuizione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La grave encefalite mi ha lasciato la memoria a breve termine. Sto da 13 anni con Laura Chiatti ma ci lasciamo e riprendiamo. Sono l’uomo più lasciato della storia”: così Marco Bocci

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