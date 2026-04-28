Durante un evento, l’arbitro ha commentato le recenti polemiche legate alla partita tra Inter e Barcellona, affermando di aver preso due decisioni favorevoli al Barcellona che sono state successivamente corrette dal VAR. Ha aggiunto che questa sequenza di eventi fa parte del suo lavoro e della vita arbitrale. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta alle critiche ricevute dopo l’incontro.

di Francesco Spagnolo Marciniak a margine di un evento è ritornato sulle critiche avanzate dopo la sfida fra Inter e Barcellona. Cosa ha detto l’arbitro sugli episodi. Il nome di Marciniak torna prepotentemente al centro del dibattito calcistico internazionale. Il fischietto polacco, considerato uno dei migliori direttori di gara al mondo, ha recentemente ripercorso i momenti concitati della semifinale di ritorno della scorsa Champions League tra Inter e Barcellona. Quella sfida, conclusasi con un rocambolesco 4-3 a San Siro a favore dei nerazzurri, è rimasta impressa nella memoria collettiva per l’intensità agonistica e, soprattutto, per le pesanti polemiche arbitrali che ne sono scaturite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marciniak risponde alla critiche: «Avevo preso due decisioni a favore del Barcellona contro l’Inter, poi il Var mi ha corretto. Questa è la vita»

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