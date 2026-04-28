Il direttore di gara coinvolto nella semifinale tra Inter e Barcellona ha affrontato le polemiche sollevate dopo la partita. Ha dichiarato che le sue decisioni iniziali sono state corrette e che successivamente il intervento del VAR ha apportato le correzioni necessarie. La partita si è svolta a San Siro, generando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori riguardo alle decisioni arbitrali prese durante l’incontro.

Inter News 24 Marciniak risponde alle polemiche sulla semifinale di San Siro tra Inter e Barcellona: «Il VAR ci ha aiutato». A distanza di quasi un anno dalla storica semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, terminata 4-3 per i nerazzurri ai tempi supplementari, Szymon Marciniak è tornato a difendere il suo operato. La sfida di San Siro era stata caratterizzata da un clima infuocato e da feroci contestazioni da parte dei blaugrana per la direzione di gara. Durante un evento pubblico in Polonia, l’arbitro non si è sottratto alle domande di un tifoso catalano, ribadendo la validità delle scelte prese e spiegando come, paradossalmente, il suo istinto iniziale avesse quasi favorito proprio il club spagnolo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marciniak parla della semifinale tra Inter e Barcellona: «Le mie decisioni favorirono i blaugrana, poi il VAR mi ha corretto »

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