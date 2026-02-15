Barcellona contro il VAR | denuncia alla RFEF per arbitri incoerenti e richiesta di trasparenza sulle decisioni video

Il Barcellona ha presentato una denuncia alla RFEF dopo aver subito decisioni arbitrali ritenute ingiuste durante la semifinale di Coppa del Re contro l’Atlético Madrid, che si è conclusa con un punteggio di 4-0. La squadra catalana chiede maggiore chiarezza sulle decisioni prese attraverso il VAR, evidenziando una serie di errori che avrebbero influenzato l’esito della partita. La richiesta mira a ottenere documenti e registrazioni delle immagini usate dagli arbitri, per verificare la coerenza delle scelte fatte durante il match e nelle altre gare della stagione.

Barcellona Contro il VAR: Una Denuncia che Mette in Discussione l’Arbitraggio Spagnolo. Il Barcellona ha presentato una denuncia formale alla Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contestando decisioni arbitrali considerate viziate e incoerenti nel corso della stagione, con particolare riferimento alla semifinale di Coppa del Re contro l’Atlético Madrid, terminata 4-0. La denuncia, datata 15 febbraio 2026, mira a sollecitare maggiore trasparenza e coerenza nell’applicazione del VAR e dei criteri disciplinari. Le Origini della Protesta: Un Gol Annullato e un Accumulo di Contestazioni. La decisione del Barcellona, anticipata dal presidente Rafa Yuste, non è una reazione impulsiva ma il culmine di una serie di episodi controversi che hanno visto il club lamentare errori arbitrali ritenuti decisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

