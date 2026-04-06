Bastoni Barcellona bomba dalla Spagna | il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter

Da calcionews24.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da fonti provenienti dalla Spagna si apprende che il difensore dell’Inter avrebbe preso una decisione riguardo al suo futuro per la prossima estate. Secondo quanto si è diffuso, il calciatore potrebbe trasferirsi al Barcellona, lasciando così l’Italia. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli addetti ai lavori, ma al momento non sono state fornite conferme ufficiali. La situazione rimane da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. Ecco dove potrebbe andare Mercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. Contatti avviati con Tare Caicedo sbeffeggia la Roma sui social dopo il duro ko contro l’Inter: «Molto Malen Malen». Le parole dell’ex Lazio Bastoni Barcellona, bomba dalla... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bastoni barcellona bomba dalla spagna il difensore ha preso una decisione per il suo futuro ecco cosa pensa sull8217addio all8217inter
© Calcionews24.com - Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter

Bastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirareBastoni Barcellona, dalla Spagna insistono: il difensore dell’Inter ha detto sì! C’è un solo ostacolo da aggirare Samardzic Atalanta, futuro in...

Leggi anche: Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo

Temi più discussi: Bastoni ha detto sì al Barcellona: bomba dalla Spagna, possibile intreccio con il Napoli; Inter-Bastoni, l’indiscrezione bomba: a fine anno sarà addio | Nuova squadra per il difensore; CdS - Bastoni-Barcellona, la posizione dell'Inter: via solamente a una condizione; Nuovo NOME dal Barcellona in cambio di Bastoni.

bastoni barcellona bastoni barcellona bomba dallaBastoni ha fretta di finalizzare il suo trasferimento al Barcellona: l’indiscrezione dalla SpagnaIl futuro del difensore dell'Inter è al centro di ogni dibattito ad Appiano Gentile. Le novità e la posizione di Marotta ... tuttosport.com

bastoni barcellona bastoni barcellona bomba dallaDalla Spagna: Bastoni e il suo entourage vogliono chiudere in fretta la trattativa col BarcellonaIl Barcellona segue con attenzione Alessandro Bastoni per la prossima stagione; con una cifra pari a 55-60 milioni, l'Inter lo lascerà andare. ilnapolista.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.