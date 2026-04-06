Bastoni Barcellona bomba dalla Spagna | il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter

Da fonti provenienti dalla Spagna si apprende che il difensore dell’Inter avrebbe preso una decisione riguardo al suo futuro per la prossima estate. Secondo quanto si è diffuso, il calciatore potrebbe trasferirsi al Barcellona, lasciando così l’Italia. La notizia ha suscitato molta attenzione tra gli addetti ai lavori, ma al momento non sono state fornite conferme ufficiali. La situazione rimane da seguire con attenzione nelle prossime settimane.