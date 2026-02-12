Copa del Rey è il giorno di Atletico Madrid Barcellona! Dentro alla semifinale | tre tegole per i blaugrana Simeone ha una nuova stella

Questa sera si gioca la semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona. I blaugrana arrivano con alcune assenze importanti e tre infortuni pesanti, che complicano i piani di Xavi. Dall’altra parte, Simeone si presenta con una nuova stella in rosa e la voglia di portare l’Atletico in finale. Solo 180 minuti separano il Barcellona da una possibile qualificazione, ma la partita si preannuncia molto combattuta.

Il Barcellona affronterà la squadra vincente tra Real Madrid e Albacete nei quarti di finale della Copa del Rey.

Questa sera alle 21, albacete ospita il Barcellona nei quarti di finale di Copa del Rey.

